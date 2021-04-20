「精算」系馬主龐氏家族，近年與蔡約翰合作愉快，當中不乏如「精算風暴」、「精算攻略」、「精算縱橫」（均已退役）等駒能躋身高班。

今晚（21日）在跑馬地馬場舉行九場夜賽，蔡廐三歲澳洲自購新馬「精算謀攻」服役初出，角逐第六場四班1000米。

「精算謀攻」父系「犀利時」為2006年一級賽渥利盾（1100米）盟主，由2017年開始連續三年成為澳洲種王，每次配種費高達165,000澳元（約998,000港元）。

在港同父馬不少是谷草能手，包括「太陽威威」、「金鼓齊鳴」、「嘉應精英」及「閃耀小子」（已退役）等駒，因此「精算謀攻」初出部署跑谷草不無理由。

「精算謀攻」母系「安迪前進」為2014年一級賽香檳錦標（1600米）盟主，前者胞兄Brabham在澳洲七戰三冠兩亞，贏馬途程包括1200、1350及1600米。

「精算謀攻」在港試閘高達11次，4月9日在田泰安胯下試1200米濕慢地沙田泥閘，末段走勢不差。

「精算謀攻」周歲價高達70萬澳元（約423.8萬港元），賽前備戰充足，預期初出會有不俗表現。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199