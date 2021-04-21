馬會公佈於今午（21日）的轉倉及退役馬匹各有三駒，當中牽涉到的高伯新馬房，出現了一得一失狀況。

此廐雖有在港未出賽之澳洲自購馬「加州韻律」退役，但同時獲得原隸屬於丁冠豪馬房之「哈囉嗲哋」加盟，養馬數量仍維持不變。

「哈囉嗲哋」前仗於田草1600米打開在港勝利之門，已屬上季尾紀錄，五歲澳洲自購馬今季尚未上陣便轉換馬房。

另外葉廐未勝馬「電訊飛彈 」轉由方嘉柏訓練，霍廐只跑過一仗的「飛虎凱旋」過檔文家良馬房。

其餘兩匹除名馬匹方面，分別為沈廐「勞動創造」及賢廐之「青年聯動」。

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