第三場第五班1200米：「怡昌福星」上場轉到沈集成馬房後初出，跑泥地1200米得第五名，明顯係想試馬。

今場重跑贏馬路程谷草1200米，賽前試一課草閘，輕抒步頭。

今場配上波健士，排到二檔起步，對呢匹馬會有利。

昨日（20日）開飛9.5倍，5點輕回上12倍，現時10倍W，3.5倍位置。

有墊底飛到位，今場只要臨場有飛落，真身就會重現。

「得賞」今季表現乏善足陳，直到上場跑田草1400米先再次入圍。

練馬師安排今場重跑贏馬路程谷草1200米，改配冷殺手梁家俊策騎，冷味十足。

昨日開飛16倍，5點落到11倍，現時13倍W，4倍位置。

早餐飛已落，睇飛有信心今場會跑得好，要兼顧，唔好走雞。

「常勝心」今季起四班表現一般，直到前仗減夠分落五班跑谷草1000米，即再次入圍。

上場轉跑田草1400米，預咗落第但表現又唔算差。

今場重跑谷草1200米，相信把握應該會比跑田草高。

昨日開飛13倍，5點落到9.9倍，現時再輕輕落到7.6倍W，2.8倍位置。

好明顯有早飛支持，今場轉用何澤堯策騎，睇飛睇部署，今場應似樣。

「活力爆發」上場係轉方嘉柏馬房初次上陣，強配莫雷拉跑同程谷草1200米即入圍。

賽後加強操練，今場繼續選跑同程，繼續強配莫雷拉。

睇部署，已反映練馬師好想盡快贏馬交代。

昨日開飛4.1倍大熱，5點落到3.2倍，現時企住3.6倍W，1.3倍位置大熱。

好明顯有強勁早飛，睇飛反映好有信心要贏馬交代，咁當然要預佢一票啦。

提供：8怡昌福星、6得賞、1常勝心、11活力爆發

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