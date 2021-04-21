第九場第三班1200米：「以戰養戰」上場跑同程輕鬆取勝。今仗（21日）雖然負磅加咗九磅唔輕，但始終今季只跑兩場，馬匹體力上應比同場對手佔優。

昨日（20日）開飛4.9倍大熱，5點輕輕落到4.6倍，現時4.3倍大熱W，1.9倍位置。

早餐飛有，但現時稍嫌位置飛比較冷落，要留意臨場票數，如有飛落，票數硬淨嘅話，今場一定喺度。

「零距離」升班負磅大幅減13磅，改用田泰安上陣又有運排到二檔起步，機會依然高。

昨日開飛7.5倍，5點落到6倍，現時進一步落到3.9倍W，1.3倍位置。

早飛越賣越勁，墊底飛重，睇飛今場好有信心征服第三班。

「鼓浪順風」狀態都沉咗好耐，直到上場跑同程終於跑番近，今場再戰同程改配賀銘年，睇安排似係目標所在。

昨日開飛9倍，5點落到6.9倍，現時5.1倍W，1.6倍位置大熱。

隔夜飛有料到，睇飛今場好有信心會跑得比上場好，一定要預佢。

「健康第一」有運排到黃金一檔，對初出馬嚟講會好有利。

昨日開飛8.3倍，5點落到6.5倍，現時重上10倍W，3.9倍位置。

墊底飛到位，今季希廐初出馬匹表現幾好，如臨場票數再落多啲就似樣。

提供：2以戰養戰、7零距離、9鼓浪順風、3健康第一

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