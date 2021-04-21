今賽（21日）蘇偉賢馬房四場「特醒」及五場「湛江最醒」兩匹王牌馬均以潘頓壓陣，預期臨場會備受投注者關注。

此兩駒以往配潘頓出賽未甩過三甲，今次一併由潘頓執韁，馬房擺到明雙龍出海。

翻查今季谷草賽事數據，原來賢廐配潘頓共13次仍未開齋，但其實當中已獲四亞三季，上名率逾五成，換言之每兩匹同類型賽駒便有一匹能跑入三甲。

練者賽前特意安排「特醒」北上從化回氣，此舉別有用心誠意足；而「湛江最醒」季內由潘頓兩拼無果後放手，今次再得贏馬拍檔青睞，相信有過人之處。

從投注角度，潘頓在谷草策騎賢廐馬作為QT膽較穩陣，且看今次兩人能否在谷草合作打破悶局。

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