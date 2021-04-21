韋廐周三（21日）谷戰派五駒上陣，其中一匹牌面馬是第七場四班1000米的「天火同人」。

此駒今季開始在港上陣，三戰同程獲冠季殿各一，賽前廐主韋達悉心操好，備受重視。

韋達受訪時說：「『天火同人』只得三歲仔，但質素不錯，在港第二仗已取得頭馬。」

「近期我為牠主課，馬兒在進步之中，牠今仗排11檔兼負132磅，則有一定難度。」

「但正如我所說，牠比前更有進步，希望可以克服上述兩點。」

「由於『天火同人』排外檔起步，我會與何澤堯分享自己的睇法，至於實際形勢及戰略，要騎者在陣上自行應對。」

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