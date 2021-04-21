四月之星希斯馬房殺得性起，今晚（21日）跑馬地夜馬又憑七歲老馬「成才」添食，本月暫時舉行過的六個賽馬日，希廐次次有馬贏。

此駒再於最拿手的谷草1650米發揮出色表現，使其季內第三次於第四班報捷，成為希斯回流香港練馬，首季代表作之一。

「成才」本季三Win均由薛恩經手，騎師亦憑此駒勝仗，打造個人近六戰五日有馬贏佳績，人馬堪稱最佳拍檔。

「成才」同時為「才」系馬錦上添花，在第一場三班2200米獲勝之「全才」（韋廐），與前駒均出自馬主梁氏家族。

「成才」馬主梁頴頤為「全才」主人梁麟炳女兒，「才」系馬主一晚兩度拉頭馬，認真可喜可賀。

希斯說：「『成才』馬性很獨特，不喜歡受困於馬群中，今仗排四檔自己放頭，越跑越順，跑得開心，發揮出應有水準。」

第五場單Win及組合獨贏A3分別派107元及27元，二重彩派1,481元。

跑獲第二至四名順序為「紫菜福星」、「皇寶」與「機緣巧俠」。

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