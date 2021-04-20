星期三（21日）谷草C欄夜賽頭場三班2200米，來自方嘉柏馬房的「格萊美」首次強配馬房影子主帥莫雷拉上陣，值得重視。

此駒曾於季內總場次437同欄同班同程出賽，該場頭馬「樂益善」近期首戰二班賽順利獲得季內第三Win，大可推算總場次437值第三班頂級水平。

更何況同場亞軍「鑲白旗」及殿軍「全才」，分別負於頭馬四個及五個多馬位雖都較遠，但此兩駒翌仗俱贏馬補中，本身實力可見一斑。

「格萊美」當時與頭馬「樂益善」相距4.5馬位衝線，所處位置跟「鑲白旗」及「全才」差不多，對牠自己來說，當然亦屬高水準演出。

此駒上仗跑較高水準的田草三班2000米取得一席季軍，名次雖與當日跑總場次437一樣，但敗距卻收窄至2.5馬位。

這匹五歲新西蘭自購馬現評69分不吃虧，只要遇上合適形勢，便有機會贏三班賽開齋。

今次「格萊美」復戰谷夜C欄三班2200米，有幸抽1檔出閘大賺腳程，兼且強配莫雷拉，絕對是一個贏馬黃金機會。

季內總場次418跑四班谷草1200米，頭馬「箭意」及季軍「股票傳奇」其後再出均兩度贏馬，可以肯定當日之戰值第四班頂級水準。

同場亞軍「財照發」及第五名「陽明冠爵」再出兩仗內均上名，反映當時跑第四的「電訊火箭」，只負頭馬「箭意」三個多馬位，表現毫不失禮。

「電訊火箭」季內暫出戰同程四次獲兩季兩殿，演出尚好，本身現評49分兼配潘明輝，實際負124磅亦會好跑。

只要「電訊火箭」今次跑出與大前仗（總場次418）同班同程的相若水準，已有機會脫穎而出。

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