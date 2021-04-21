歐洲騎師在今晚（21日）谷草夜馬表現醒神，繼第一場由英國騎師班德禮夥拍「全才」贏馬後，第二場則由法籍猛將賀銘年策騎「銀亮之星」爆16倍冷門掄元。

「銀亮之星」季中從何良馬房轉投蘇偉賢馬房前四戰無功，不過今仗初次降至第五班角逐後級數明顯佔優，藉此打破本身逾兩年零四個月的齋缽之餘，更取得轉廐後首捷。

賀銘年繼2月17日「芙蓉莊」後再次揚威谷草夜馬，本身季內在此場地取得三捷，賽事皆在C跑道進行。

蘇偉賢說：「『銀亮之星』是我今季和賀銘年合作的首場頭馬。」

「此馬來投時，其腳部和背部都有少許問題，今場主要贏在賺班底，居五班有利，賀銘年出色的發揮亦應記一功。」

「而這班馬主是第一次支持我，我希望繼續為他們建功，以報答他們的支持。」

「這個團體的馬主對賽馬很有熱誠，我們常傾談此馬，希望『銀亮之星』升上四班，仍有競爭能力。」

第二場單Win及組合獨贏A3分別派160.5及23元，二重彩派1,169元。

第二至四名順序為「赤馬雄風」、「八心之威」及「榮彩大道」。

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