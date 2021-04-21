命運與生活息息相關，很多時專業的玄學家會根據客人的八字，為客人進行詳細分析，從而提出從生活中可以做到的改運方法，筆者稱為「生活改運法」。

由於未能為各讀者親身批算八字，故以季節作為區分命中所喜之五行，（一般分析八字必須透過專業的命理師，因八字有上千萬種組合，可從扶抑、通關、調候等方面著手）。

假設出生在冬季的朋友，即農曆十月、農曆十一月及農曆十二月（月支為亥、子、丑者），其人命格水重缺火。

命格缺火之人，可多穿紅、紫、橙顏色的衣物有助提升運氣，平日可以多參與燒烤活動及多到電器舖或燈飾店，亦有助增加命中的火元素。

今期財位位於正北，可以以三區來劃分，港島區的中環、灣仔及銅鑼灣；九龍區的九龍塘、樂富及九龍城；新界區的上水及粉嶺均屬該區財位。

第五場「成才」同程成績不俗，上仗排十檔一出閘時在三疊尾三位置，500米位置左右兜大彎移出最外位置，最後仍能贏一個半馬位。

今仗繼續由贏馬拍檔薛恩策騎，再下一城並不意外。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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