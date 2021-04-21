華人練馬師今晚（21日）在谷草持續贏馬，上半場以蘇偉賢起孖最威，另有文家良建功，下半場輪到徐雨石及羅富全接力發威，還有文家良兼贏第七場亦告起孖。

其中，羅富全於第八場三班1200米，成功起用潘明輝替「維港奔流」打破轉廐齋缽。

此駒上季起以五歲澳洲自購馬身份在港出賽，跑到上季最後一役是勝出三班谷中1200米的，之後不久轉投羅廐。

今季轉為代表羅廐參賽，原本最叻跑第三，上次復配潘明輝則於田草1200米提升名次至第二。

「維港奔流」今場仍配潘明輝復戰唯一勝程谷草1200米，負輕磅排11檔起步用前置跑法，結果爆半冷掄元，粉碎方廐以大熱門「資本家」重響勝鼓的計劃。

潘明輝連同第六場勝出徐廐「電訊火箭」，刑滿復出即起孖，不讓潘頓專美，亦肯定成為全晚贏馬最多華將。

第八場二至四名依次是「資本家」、「杭州飛輪」及「平海歡星」。

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