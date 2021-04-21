今次（21日）谷賽，沈集成馬房佈下強陣，頭場「動力飛鷹」、八場「杭州飛輪」及尾場「零距離」三匹新勝馬安排同晚登場，力求連捷。

原來今季沈廐新勝馬表現相當突出，35駒翌仗再出獲九冠八亞六季，勝出率與上名率分別有25%及65%，連捷率僅次於練馬師榜首蔡約翰。

而上名率則力壓一眾練馬師，反映馬房擅於連場拼搏，唔怕追寶尾。

尾場「零距離」，練者當初預計有80分馬報名，此駒評64分便要負117磅，就算潘頓超兩磅都騎唔到（近期此子最低造120磅）。

但報名一出，由於掛頭牌「優悠皇」評77分負133磅，「零距離」最終配磅負120磅，剛戰贏馬的潘頓唯有續騎羅富全馬房「以戰養戰」上陣。

「零距離」打王牌配田泰安本應無不妥，但翻查沈集成與騎者近兩季合作九駒打王牌上陣，均三甲不入。

在上述不利數據影響下，就算「零距離」負輕磅排二檔有足夠形勢，今場也不是全無缺點，因此捧場前宜有足夠值博率。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199