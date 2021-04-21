應屆冠軍騎師潘頓近期手風正順，此子對上三個賽日合共交出六場頭馬，總頭馬直逼暫列榜首的莫雷拉。

現時二人拉近至16場距離，潘頓創造奇蹟反先雷神並非無可能發生。

今次（21日）頭場三班2200米，告東尼馬房的「曈曨光彩」上仗在馬雅胯下得季軍。

今仗由於馬雅停賽，帥權重新落入潘頓手中，人馬上季尾曾合作取勝。

該場（上季總場次808）三班谷草1800米賽事，鞍上人以「時時精綵」式的中段發力跑法開齋，人馬一拍即合。

「曈曨光彩」屬較慢熱之長途馬，今季跑第六仗終於上名，近期見馬已收身上力，狀態重拾勝時水準。

翻查今季潘頓接手東廐上仗三甲馬四次，最終獲兩冠一亞佳績，入Q率有七成半十分理想。

「曈曨光彩」現時評77分，僅較上季贏馬時多兩分，今仗齊集有利條件可重踏勝門。

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