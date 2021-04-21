第六場第四班1200米：「電訊驫馬」繼續跑同程，依然用薛恩策騎，今場（21日）評分已相比起季初減去11分，相信應該會有些少微利。

昨日（20日）開飛10倍，5點回上13倍，現時14倍W，4.3倍位置。

早飛的確係唔算多，但如見閘前有飛落，呢匹馬今場應會又現身，要留意。

「川河進駒」上賽後加強操練兼有試閘備戰，增程而來，轉用何澤堯策騎且有運排到黃金一檔，牌面睇有機會。

昨日開飛19倍，5點輕輕落到15倍，現時20倍W，5倍位置。

有墊底飛到位，相信呢匹馬閘前一定會落飛，但無論如何，今場係非常值博，隨時可以贏哂。

「電訊火箭」重跑谷草1200米，季內跑此程全入前四名，今場轉用潘明輝策騎冷味十足。

昨日開飛13倍，5點輕輕落到11倍，現時企住11倍W，3.3倍位置。早飛有而位置飛都幾重，應有三甲。

「紅衣火旺」今場排到好位相信應會出擊，昨日開飛5倍，5點4.6倍，現時3.9倍W，1.2倍位置。

早餐飛到哂位，睇飛今場會現真章。

提供：4電訊驫馬、6川河進駒、9電訊火箭、2紅衣火旺

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