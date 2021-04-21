潘頓繼續向莫雷拉施加壓力，今晚（21日）憑第三場「種福者」及第四場「特醒」囊括第三口孖寶後，現時兩人頭馬差距僅餘14場。

「特醒」在港三捷皆由潘頓執韁，本身人馬合作七次全入三甲，相當合拍，這匹六歲馬幫助蘇偉賢在今晚谷戰率先起孖。

至於亞軍「鋒芒快露」練馬師方嘉柏黑氣未除，首三匹出賽馬「格萊美」、「活力爆發」及「鋒芒快露」分列第三、四及二名，仍然未能打破自「達心星」贏出打吡後的齋缽。

第四場單Win及組合獨贏A1分別派53.5及18.5元，二重彩派312元。

第二至四名順序為「鋒芒快露」、「金像非凡」及「天德」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199