第五場第四班1650米：「川河明駒」今季起三班跑田草幾仗，雖然落第但經常接近。

上場落四班跑田草1600米用見習生減磅出擊，可惜最後只能以第四名過終點，睇落有點係「馬有人冇」嘅現象！

今場轉跑谷草中距離，係首次挑戰呢個路程，配上新騎師班德禮上陣，睇下會唔會有火花擦出。

昨日（20日）開飛7.7倍，5點回上10倍，現時10倍W，3倍位置。

早飛唔算多，可能始終係呢匹馬初跑谷草，兼擔心新騎師唔適應呢條魔鬼跑道。

但以呢匹馬起三班嘅走勢嚟講，今場落到四班面對今場呢一批對手，係有突出嘅感覺，只要食指一動，可以贏哂。

「皇寶」前仗初跑同程跑入一直冷位，上場再挑戰同程，強配莫雷拉策騎，臨場只得2倍獨贏，可惜最後僅得第四名，表現失望，但可能係賠率唔啱胃口有關。

今場再跑同程，雷神肯繼續騎，相信好想贏馬交代收復前失。

昨日開飛4倍，5點企住4倍，現時3.2倍W，1.5倍位置。

早飛都算硬淨，睇飛係有信心補中，但始終都要睇下馬匹有冇進步，所以如臨場太熱，就要三思！

「紫菜福星」上場初跑同程得第五名明顯已經試準哂，今場再跑同程，目標非常清晰，應會郁手。

昨日開飛9.2倍，5點企住9倍，現時輕輕9.4倍W，2.8倍位置。

有墊底飛到位，雖然今仗要排最外檔起步，但只要騎師做好走位留放，今場絕對可以一攻而破，一定要拖。

「勇敢皇者」今季跑同程跑過一次第二名，但其後表現不似預期，評分已由季初65分減到今場55分，應該已有迴旋餘地。

今場轉用田泰安上陣，相信練馬師都好想跑場好啲，對幕後有所交代。

昨日開飛12倍，5點落到9倍，現時12倍W，3.5倍位置。

有些少早餐飛落咗，要留意臨場賠率走勢，如閘前有飛落，就一定要跟。

提供：2川河明駒、8皇寶、7紫菜福星、6勇敢皇者

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