近期有唔少老牌未勝馬開齋，例如先前嘅「全才」，最近有「都市神話」贏完再贏，開咗竅成隻唔同晒。

今晚（21日）第七場「旅遊拿督」來港跑到八歲，苦戰第49仗上場終於喺谷草1000米開齋。

馬主黃士心話呢場頭馬等到頸都長，既然匹馬打開缺口，當然希望一不離二。

「旅遊拿督」上場潘明輝贏，今次卻換上Matthew蔡明紹，不過佢騎此駒七次五度入位，人馬都好夾檔。

蔡明紹仲差一場達成在港400W，難得練馬師高伯新同馬主肯助攻，睇番騎者可唔可以憑此駒踏入新里程碑？

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