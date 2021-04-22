英殖時代一去不返，回歸24年後，社會上不同變遷，彷彿令港人更懷緬英國人治下的一切。

環顧各行各業，馬圈可能是留有最多英殖色彩的一個，女皇盃、皇太后盃、女皇銀禧紀念盃及遮打盃在可見的將來，即使英女皇他朝百年歸老，相信也會保存下去。

原名英女皇伊利沙伯二世盃的女皇盃，創辦於1975年。

那年5月5日，英女皇伊利沙伯二世與皇夫愛丁堡公爵（亦即已故菲臘親王）首度來港訪問。

馬會為慶祝此事而創辦女皇盃，路程為沙地1575米，當時於跑馬地馬場舉行，賽後並由英女皇親自頒獎。

那些年香港賽馬職業化只有數年時間，英女皇的到訪，對提升本地賽馬知名度及促進其往後發展均有正面影響。

賽事開跑前，英女皇與皇夫曾走到草地跑道上視察參戰馬匹。

首屆女皇盃由「利是吉」以冷門身份勝出，其馬主為印度人Barma伉儷，該駒由練馬師張學文（已故）訓練，騎師為祖籍星洲的詹亞健。

兩年後，「利是吉」再戰香江，結果在騎師薛卓時胯下再贏女皇盃，成為一時佳話。

反觀詹亞健卻在83年5月墮馬身亡，命運跟其同當騎師的父親一樣。

首20年內，女皇盃一直只屬本土賽事不對外開放，其間僅有文家良（現為練馬師）及陳柏鴻曾以本地騎師身份稱王。

當中，陳柏鴻於86及88年連下兩城，與在83及84年蟬聯桂冠的告東尼睇齊，更成為至今唯一以本地騎師身份兩奪女皇盃之人。

陳柏鴻回顧當年成就，至今仍津津樂道，他對自己從英女皇手上捧過獎盃，感到無限光榮，而且畢生難忘。

時為1986年10月22日，英女皇當時再次訪港，並再親替女皇盃頒獎，當時勝出頭馬的正是由陳柏鴻策騎的一代名駒「金多多」。

95年起，女皇盃開放予海外馬匹參加，當屆即由阿聯酋代表「紅主教」勝出，騎練分別是外來的靳能及伊巴謙。

香港直至98年，方由當年知名騎練馬佳善及愛倫以一代馬王「奔騰」重奪女皇盃。

去到02年，日本勢力開始在女皇盃冒起，當時彼邦一代名駒「愛麗數碼」連勝兩屆，騎師為目前日本名將福永祐一。

日本近年再接二連三地派馬攻下女皇盃，頭馬包括12年「統治地位」、17年「新寫實派」及19年「勝出光采」。

今年女皇盃受疫情影響，馬會以所謂的「賽馬防護泡」形式辦賽，照樣開放予外地馬匹報名出賽，惟在全球疫情影響人馬出行及嚴格的出入境隔離措施下，最終僅有四匹全部來自日本的外國馬參賽。

當中，由當地練馬師杉山晴紀訓練的「謀勇兼備」，更成為歷來首匹攻港的日本三冠雌馬，且是當地首駒以不敗之身獲此殊榮，風頭與級數完全蓋過今場所有對手。

日本方面明顯對今屆賽事志在必得，須知「謀勇兼備」幕後堅持要以其慣常騎師松山弘平替牠壓陣，而松平亦不惜出入境均須隔離都要來港參賽。

杉山受訪時表示「謀勇兼備」大了一歲後比以往文靜及乖巧，上仗落敗主要關乎場地狀況，個人對騎師松山的發揮感到滿意，並指他是此駒配搭不貳之選，而且整個團隊一致認為「謀勇兼備」是全場實力最強之馬。

眾所周知，從外地入境香港人士必須接受14天強制隔離，導致松山及此行訪港其他日本代表，連今早（22日）的女皇盃排位抽籤也不能出席，要由其他人代勞。

31歲的松山在神戶出生，今年於日本中央賽馬騎師榜暫居次位，本身以往贏過數場一級賽。

對於這次訪港，他說：「最重要的是跟騎師之間的和諧配合，要是我能保持鎮定，馬匹也可放鬆下來，步速不是我最關注的因素。」

與此同時，日本正爆發新一波疫情，第三度進入緊急狀態，每天確診個案數以千計，連因疫情已延後一年的東京奧運，也很大機會再要延期。

而且就算如期進行，東奧也極可能閉門上演，將令主辦單位失去大量收入，因而出現嚴重蝕本。

至於松山等人此行訪港後回國，亦要接受日本政府規定的入境隔離措施。

在如此繁複冗長的過程中，日本仍堅持派四大良駒來港角逐女皇盃，反映一眾人士非常重視今次賽事，而且對贏馬捧盃充滿信心。

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