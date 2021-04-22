資深陣營「安」系馬主王忠秣家族，早前讓麾下「安承」、「安頌」及「安采」離開韋達馬房。

其中，前駒由文家良接手，後兩駒則由蘇偉賢（外號表情王）訓練。

「安承」在4月5日為轉投文家良馬房後首戰，結果角逐田草1400米跑尾三而回，未能取得轉廐後首勝。

周日（25日）在沙田馬場舉行十場日馬，王忠秣夫婦名下「安采」及前者妻子呂珍娣轄下「安頌」轉投蘇偉賢馬房初出，分別角逐二班1600米及三班1600米。

「安采」今季轉投韋達馬房後五戰雖僅獲一席亞軍，但該役能夠力壓季內多次在二班賽上名的「天池怪俠」，表現並不失禮。

這匹五歲棕灰色馬最近轉投蘇偉賢馬房後，操練十分充足，賽前三次試閘走勢循序漸進，周日可望一展所長。

至於「安頌」由蘇偉賢接手後試四課大閘，莫雷拉親試其中三課，可見騎者高度重視。

如今雷神甘願放棄「一定美麗」而選騎「安頌」，戰意毋須懷疑。

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