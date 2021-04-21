在星期日（25日）冠軍賽馬日的三項G1中，冠軍一哩賽的歷史遠不及女皇盃和主席短途獎悠久，而是21世紀才誕生的賽事。

不過，歷史雖然不長，卻依然出現過不少經典比賽和經典名駒。其中最傳奇的，非「步步穩」莫屬。

「步步穩」不像其他一哩王如「好爸爸」、「步步友」、「美麗傳承」（均已退役）以至「金鎗六十」等，在全盛期幾乎戰無不勝，目空一切；卻是起起落落，波折重重，甚至輸多贏少，也因此而常為馬迷所低估。

由大摩訓練的「步步穩」於2007年四歲時於靳能胯下，擊敗了白德民主策的廐侶「勝利飛駒」，爆33倍大冷首次勝出冠軍一哩賽。

但接着一季「步步穩」在連續八場三甲不入後，才於季尾在潘頓胯下爆31倍冷門捧回一個精英盃。

再下一季更不消提，只在季初跑了兩場便因健康問題而須休養。

休戰逾十個月的「步步穩」復出初期也跑得不好，估不到竟在季尾迎來第二春，連下主席錦標、冠軍一哩賽和精英盃三城。

相隔三載，於七歲之齡在白德民胯下以11倍的半冷身份第二度摘下冠軍一哩賽，尤為難能可貴。

「步步穩」的故事沒有到此便完結。2011年12月，「步步穩」在勞愛德胯下以九歲高齡爆66倍大冷勇奪香港一哩錦標！

該役2.5倍大熱的廐侶「軍事攻略」只得季軍。

撰文：余伯樂

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