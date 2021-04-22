日本大軍「野田重擊」周日（25日）再度在沙田馬場亮相，角逐主席短途獎，力爭繼香港短途錦標後再度在港揚威大賽。

今戰鞍上人莫雷拉對「野田重擊」充滿信心，認為牠奪標機會屬全場最高。

莫雷拉說：「我無論對「野田重擊」的狀態，以至能力都絕不懷疑，香港馬匹應難以匹敵。」

「不過比較有趣的是，今場前速最快的馬匹，分布於內檔和外檔，早段取位形勢會比較微妙，我要細心考慮此駒策略。」

「我很高興可以騎這匹實力高強的日本馬爭大賽，雖然今場比國際賽更強，但我有信心此駒可以奪標。」

「至於本地對手中，我較留意評分最高的『旌暉』，雖然該駒已屆九歲，但表現實而不華，於大賽常有驚喜，絕對值得尊重。」

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