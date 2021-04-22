今年冠軍賽馬日或有「黑馬」跑出，他未必可做騎師王，也不可能勝出任何一項一級賽，卻有機會追平個人去年同日成績。

主角叫陳嘉熙，現年26歲的他日前獲馬會續牌到季終，繼續拜師方嘉柏門下。

陳嘉熙在去年冠軍賽馬日，以韋達馬房「承你所願」（已退役）和「將悅」起孖，兩駒當時分勝三班1200米和二班1600米。

無巧不成話，他於星期日（25日）田草日賽四班1200米和三班1600米都有份跑，分別策騎方廐「戰鬥英雄」和容廐「美麗日子」。

「戰鬥英雄」近三仗非季即殿均輸不遠，狀態可見穩定。

上賽減夠評分復戰第四班，在陳嘉熙胯下跑第三，演出不錯。

今趟打王牌出爭四班田草1200米，本掛頭牌要負132磅，配陳嘉熙卻減至125磅好跑得多。

同系馬「幸運精選」上周六（17日）完成三捷，「戰鬥英雄」隨時被帶旺以於今次大賽日重開勝門。

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