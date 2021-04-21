周日（25日）冠軍賽馬日馬會再次起用賽馬氣泡，令參賽馬的工作人員或騎師如策騎「謀勇兼備」的松山弘平可來港。

不過馬會一直未有透露參戰馬的練馬師會否來港，據悉今次賽事將有一位日本代表馬練馬師親自來港督戰，這位便是前香港瓶盟主，角逐女皇盃的「耀滿瓶」練馬師尾關知人。

且看「耀滿瓶」有練者親自督師下，能否會有較佳演出。

「耀滿瓶」曾於19年12月香港國際賽勇奪香港瓶（一級賽2400米），今次相隔近一年半再度征港，尾關知人表示有信心此駒再於女皇盃交出好成績。

尾關知人表示︰「『耀滿瓶』現時狀態甚佳。這是我們第二次來港，牠在適應方面比上次更好，顯得十分輕鬆。」

「相對上次來港，這次行程對牠的狀態影響較少，所以牠心情愉快，一切順利。」

「我認為今仗的其他參賽馬質素超凡，不容輕視，但我對『耀滿瓶』也充滿信心，認為牠足以憑實力取勝。」

「雖然牠今仗面對強敵，但我相信牠仍會發揮出色，取得理想成績。」

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