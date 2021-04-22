疫情下辦大賽，馬會今次遇上面對嚴峻考驗，周日（25日）三項大賽持續有馬退出或醞釀退戰，賽事規模難免受損。

女皇盃堪稱「重災區」，日前已有主隊大將「添滿意」因持續右前腿不良於行退出，剩餘七駒在今早（22日）排位宣佈出賽。

今午旋即再傳來壞消息，關乎女皇盃掛頭牌馬「耀滿瓶」的最新狀況。

馬會首席受薪董事祁禮謙今午發出通告如下：

受薪董事小組今天下午接獲獸醫事務部（規管、福利及生物安全政策）通知，「耀滿瓶」今天早上操練後接受檢查，被發現右前腿不良於行。

「耀滿瓶」的情況將繼續受到密切監察，而馬會將於適當時間再作公佈。

前年首度攻港勝出香港瓶的六歲馬「耀滿瓶」，是此行最後一匹抵埗的日本代表，本身今晨夥拍出賽騎師田泰安進行來港後首課試跑，締速不快。

雖然如此，「耀滿瓶」今午還是隨即出現問題，一般估計牠有機會步「添滿意」後塵棄戰女皇盃。

一旦屬實，周日第八場女皇盃將與第七場冠軍一哩賽看齊，僅剩六駒參與競逐。

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