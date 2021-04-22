馬會今午（22日）公佈轉廐及退役各有一駒，分別為「蟲草無敵」及「天外衝天」。

上次（11日）賽前體重856磅的「蟲草無敵」，是匹三歲新西蘭自購新馬，當時初出跑直路賽包尾而回。

此駒為現役體重最低之馬，是新馬主周統育名下首駒，亦為「蟲草」系新成員。

按馬會公佈「蟲草無敵」已於今天，由丁冠豪轉至高伯新馬房。

三歲澳洲自購新馬「天外衝天」未曾出賽，馬主是黎汝遠及黎奐岐。

此駒1月初已於從化開始受訓，4月內先後兩度試閘，同樣包尾而回，兼且出閘反應欠佳，最終被馬主棄養。

隸屬徐雨石馬房的「天外衝天」在當地退役後將不會回港。

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