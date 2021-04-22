蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

馬匹消息｜856磅「蟲草」仔包完艇離丁投高 「天外衝天」在內地退役

2小時前
蟲草無敵（左）轉投高伯新麾下

馬會今午（22日）公佈轉廐及退役各有一駒，分別為「蟲草無敵」及「天外衝天」。

上次（11日）賽前體重856磅的「蟲草無敵」，是匹三歲新西蘭自購新馬，當時初出跑直路賽包尾而回。

此駒為現役體重最低之馬，是新馬主周統育名下首駒，亦為「蟲草」系新成員。

按馬會公佈「蟲草無敵」已於今天，由丁冠豪轉至高伯新馬房。

三歲澳洲自購新馬「天外衝天」未曾出賽，馬主是黎汝遠及黎奐岐。

此駒1月初已於從化開始受訓，4月內先後兩度試閘，同樣包尾而回，兼且出閘反應欠佳，最終被馬主棄養。

隸屬徐雨石馬房的「天外衝天」在當地退役後將不會回港。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

馬匹消息退役轉廐蟲草無敵天外衝天856磅
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner