沙田馬場周日（25日）舉行十場日賽，第四班1200米蘇偉賢馬房「寶貝兒」，服役首三季未嘗一勝，表現令人失望。

而馬主李澄曜與其太太Helen付出耐心等待，這匹六歲馬終於納入正軌，今季大爆發取得三捷，並於周日爭取第四次勝出。

馬主李澄曜就話，最開心的是見到「寶貝兒」唔止贏五班賽，上仗在第四班跑都有爭勝能力。

巴度與練馬師蘇偉賢分析，指出馬兒不夠快，跑1000米步速太快，所以建議馬兒上場增程跑1200米，結果贏來姿態輕鬆。

「寶貝兒」今季跑1200米兩戰一冠一季，路有所長，蘇偉賢今次部署此駒續爭此程求添食。

值得一提的是「寶貝兒」上次贏馬，是在3月21日打吡大賽日。

今次幕後揀冠軍賽馬日再接再厲，顯然決心再在大賽日贏馬攞威。

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