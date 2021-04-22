巴西籍公司騎師馬雅經過一輪適應期後，近期表現漸入佳境，周日（25日）停賽復出，有望再憑容天鵬馬房「都市神話」交出頭馬。

「都市神話」原本與「旅遊拿督」（高廐）被稱為本港兩大「二奶王」，不過前仗「都市神話」苦戰至第32場，終於在周俊樂胯下開齋。

這匹七歲馬贏馬後似乎開竅，上仗改配馬雅出戰四班1400米表現更加出色，最終以兩個半馬位之先輕取對手，成功再下一城。

容天鵬指出「都市神話」過往出賽時常遇不利的形勢，難以出頭，跑至前仗終於開齋，上場再出再贏，幸運地遇上快步速，有利這匹後上馬。

加上此駒過往曾在四班賽跑近，本身上次回升至第四班仍具競爭力。

容天鵬又表示馬雅騎功不差，自己樂於安排「都市神話」再由他主轡，並希望人馬可再合作交出好成績。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199