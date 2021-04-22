主席短途獎肯定是本屆冠軍賽馬日最熱鬧的一項一級賽，編在星期日（25日）第五場進行，途程為田草1200米，今晨（22日）排位有13駒宣佈出賽。

當中，除1號馬「野田重擊」外，餘駒皆屬主隊代表。

「野田重擊」亦為此行唯一非女皇盃日本賽駒，由香港名將莫雷拉主轡排5檔參賽。

此駒上仗於3月28日在中京競馬場贏出高松宮紀念賽（1200米一級賽），也是這次日本征港的唯一新勝馬。

其練馬師安田隆行說：「坦白說，在去年12月時，我認為『野田重擊』仍未達到『龍王』的水平，惟牠於勝出香港短途錦標後進步神速。」

「我相信『野田重擊』現時的實力，毫不遜於當年的『龍王』（日本一代短途馬王）。」

「牠已經六歲，進入競賽生涯較後階段後更見成熟，表現大有進步。我十分期待周日之戰。」

「牠於去年12月勝出香港短途錦標後，我們便決定讓牠於（今年）4月再度來港。」

「牠於競逐主席短途獎後會稍為歇息，下一目標是短途馬錦標，之後我打算讓牠再度出戰（12月）香港國際賽事。」

單以最近一次出賽成績計，今場能跟「野田重擊」睇齊的，就只有香港代表7號馬「君達星」。

貴為丁冠豪馬房最高評分（113分）賽駒，「君達星」上仗在4月5日爆大冷攻下二級賽短途錦標，服役第七度取勝，鞍上人亦為今次的波健士。

丁冠豪表示：「今仗的本地參賽馬勢均力敵，最大的勁敵卻是日本馬『野田重擊』，牠看來實力很強，希望『君達星』能夠有好表現。」

「牠抽得好檔（4檔），內側並無前速快的賽駒，希望牠能夠佔取好位。我對牠的檔位十分滿意。」

「牠於周二（20日）進行快操，動作流暢，表現良好。」

「牠現時很健康，並無任何不妥，希望牠周日能交出理想表現。」

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