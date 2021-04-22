看過《蘋果馬經》今次專訪祁禮謙，馬迷、讀者都有種感覺，就是由首席受薪董事以至由他領導的整個競賽小組，長期面對他們認為的公眾及媒體對他們的負評及不公平對待，工作上頗為委屈、吃力不討好，甚至要「揸頸就命」！

究竟來自澳洲的阿Kim有否想過另謀高就？

他說：「正如之前講過，我會把自己及其他受薪董事們的工作，比喻為足球場上的球證，因為同樣常被球迷（馬迷）質疑判決，並且認為他們去執法的話，定會做得更好。」

「可以說無論做球證抑或馬會受薪董事，都是吃力不討好的工作。」

「再者，競賽小組要較球證工作範疇更廣，前者職責在於保持比賽公平性及球員安全，卻不需要判定球員比賽中的行為及決定是否合理，例如某球員在30碼施射抑或推至15碼起腳，球證是不用甚至無權過問。」

「我們就完全不同，除保持比賽公平性及人馬安全外，競賽董事小組還要監察騎師及練馬師，是否為參戰馬提供了最佳爭勝條件，比對他們選取了的戰術、部署，會否仍有更佳選擇？因為這樣地始能保障投注人利益。」

「明顯我們的職責，較足球場上的裁判更闊更廣，亦難免受到外界指指點點。」

「每一天工作過後，我都會對自己決定或行動重新審視，想想會否有更佳處理方式。」

「在我而言，懂得自我評估乃重中之重。」

「我們（受薪董事）在工作上展現的自信心，會直接影響整個香港賽馬行業，尤其關乎投注者及馬主等人對香港馬會的觀感。」

「只要競賽小組處理得差，投注者及馬主隨時會一去不返。」

「毫無疑問，近季自己及整個競賽小組所受壓力與日俱增，惟我與馬會一直關係良好。」

「加上我之前提過，自從接受了香港馬會受薪董事這份聘約以來，我從無考慮可以做多久及仕途會怎樣發展，一直採取按部就班的策略。」

「當然，現在的確去到比較崎嶇的一段。」

「每天能夠替香港馬會服務，絕對是一種榮耀。」

「一直以來，會方對我及家人均提供了最佳支援。」

「所以我跟自己說，如要選擇離開香港馬場，我的新東家，至少要給予目前香港馬會的待遇才可考慮。」

一直不認為自己對「有負」於馬迷及投注人的祁禮謙，還向他的18年僱主致謝。

他說：「自2003年到馬會履新至今，我個人認為最大成就，莫過於見到本土練馬師及騎師不斷進步，就像羅富全及何澤堯這兩位出色的本地人。」

「他們在香港馬圈展現極強競爭力，我更相信由馬會自行培訓出來的優質騎練，稍後陸續有來。」

「單是這份成功感，已教我樂意繼續為香港馬會服務。」

撰文：Alan Aitken

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