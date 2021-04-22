告東尼被喻為香港馬圈標誌性人物，從騎年代不但威震香港馬圈，遠赴海外策騎同樣交出好成績。

而告東尼從鞍上退下，轉職練馬師後曾兩度冠軍，他上季勝出65Win，僅以兩場頭馬之微，屈居姚本輝之後排第二。

今季告東尼成績保持平穩，起孖及中三元都試過。

其中，在今年元旦日，他憑「加州雷電」及「電路三號」梅開二度。

周日（25日）沙田賽事，「加州雷電」與「電路三號」同日分途出擊，有望再次為東廐揚威。

「加州雷電」是今季其中一匹三捷精英，田草1200米曾兩度報捷。

這匹大熟大勇之戰駒，絕對有力挑戰任何強敵。

「電路三號」上季三捷鋒芒畢露，今季暫四戰成績冠亞季各一，演出準繩。

今次重配上季贏馬功臣史卓豐，未嘗不可過關斬將。

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