周日（25日）出賽田草日馬三班1600米的蔡約翰馬房「一定美麗」，前次在港初出即於莫雷拉胯下上名，上賽卻不入三甲，原來在陣上遇到不少意外。

首先就在開閘前，「一定美麗」煩躁不安，開閘時出閘緩慢。

其後趨近200米處時，「一定美麗」自己失去平衡，及後數度斜跑。

莫雷拉賽後表示，「一定美麗」以往於外地出賽時均跑左轉賽道，於此階段較難適應以順時針方向競跑。

今次馬匹隔兩周匆匆再出，幕後似乎心急求交代。

於剛周一（19日）早上，此駒曾由史卓豐在田草1800米起步處進行教閘，蔡廐有心教好此匹四歲質新馬，以便盡快贏馬交代。

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