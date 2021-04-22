冠軍賽馬日是踏入2021年後第三個一級賽日，睇番對上兩次一級賽，蔡約翰均至少贏兩場，證明這位冠軍級練馬師特別喜歡安排戰馬在大賽日出擊。

今戰（25日）練者派出第三場「勝得威風」、第六場「勇闖」及尾場「速遞奇兵」三匹未敗之師上陣，有力連場數糊。

「勝得威風」出道以來三戰均於田草1200米贏馬，上仗沿途放頭仍可交出全場最快末段彈離對手勝出，走勢有餘未盡。

今場獲廐侶讓路繼續報跑1200米，可保持不敗之身。

睇番此駒三次贏馬當日均替蔡廐起孖，估計「勇闖」及「速遞奇兵」應是配合前駒而來。

「勇闖」上仗初出即勝，而且總時間比起當日三班頭馬「佳景福星」仲要快，推算今仗升上三班改負輕磅仍然難有阻力。

至於「速遞奇兵」三戰全勝，上仗孭頂磅仍一放到底，贏完仲出王牌，初上二班冇問題，決心爭取四連勝。

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