星期日（25日）冠軍賽馬日設有三場國際一級賽，分別是第五場1200米主席短途獎、第七場1600米冠軍一哩賽及第八場2000米女皇盃。

當中，呂健威在第七及第八場分別出「金鎗六十」及「龍鼓飛揚」，兩駒同樣新勝猶勇，或可替練者首奪同日G1孖寶。

準馬王「金鎗六十」出道以來17戰16勝，大前仗初跑一級賽攻下1600米香港一哩錦標，近兩仗分別於三冠大賽首兩關1600米董事盃及2000米香港金盃掄元。

雖然未知幕後會否出爭尾關之2400米遮打盃，但呂健威卻安排此駒棄跑新勝路程2000米女皇盃，反而縮程角逐1600米冠軍一哩賽，似乎認定此程威力更大，可延續連勝紀錄。

至於「龍鼓飛揚」今季轉投呂廐後表現大躍進，三次角逐分級賽更取得冠亞殿各一。

前仗跑2000米香港金盃淪為副車敗於廐侶「金鎗六十」得第四，今場「龍鼓飛揚」單騎赴會，有望首度揚威一級賽。

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