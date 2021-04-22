星期日（25日）田戰戲肉是女皇盃，參賽馬之一呂廐優秀灰馬「龍鼓飛揚」續配潘明輝上陣，其馬主金玉滿堂團體成員之一是劉吳妹珠（新界王劉皇發遺孀）。

他的兒子劉業強表示，希望「龍鼓飛揚」能跑出好成績，為港爭光。

劉業強接受《蘋果馬經》訪問時表示，「龍鼓飛揚」馬主團體的英文名稱LWF Family Syndicate是有深厚意思，LWF是其先父劉皇發之英文名的三個頭字。

劉業強說：「『龍鼓飛揚』由我引入，此駒是（我們）劉家第一匹團體馬。」

「『龍鼓飛揚』在英國服役時，曾在18年皇家雅士谷馬場角逐三級賽漢普頓宮錦標，排大外檔參賽輸八個多馬位。」

「而上季馬王『時時精綵』在17年跑同一賽事也輸七個馬位，我便為家人引入『龍鼓飛揚』。」

「我一直覺得『龍鼓飛揚』是匹好馬，很開心見到此駒可以參與今屆女皇盃。」

劉業強的媽媽之團體馬「龍鼓飛揚」周日跑女皇盃；至於劉業強個人名下的「疾風勁草」，同日出戰二班1200米，劉氏兩母子分途出擊。

其實劉業強與家人季內養馬運不錯，他個人名下之「疾風勁草」季內兩Win；而其團體馬「超好日子」及「特駒聯盟」合共三Win。

其母親有份的團體馬「龍鼓飛揚」今季亦已兩Win，且看劉氏一家人周日能否再次揚威凱旋門。

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