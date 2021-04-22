周日（25日）沙田馬場上演冠軍賽馬日，羅富全由大前季從練至今，每季在同日均最少贏兩Win。

2018年和2019年皆中三元，上季亦成功起孖，冠軍賽馬日戰績特別標青。

羅富全今期共出十駒，第一場「妙算騰飛」、第四場「保羅承傳」和第十場「夢想成金」皆具惡氣，可助練者延續冠軍賽馬日勝纜。

第一場四班1400米「妙算騰飛」，上仗初配莫雷拉跑同程，捧成大熱門只追得第四，鞍上人搏失後鍥而不捨再騎，似是「西利哥」翻版。

第四場三班1600米「保羅承傳」，今季九戰獲四冠三亞，四歲馬正值大熟黃金期，五戰同程獲兩冠兩亞，路合態勇坐位望贏。

第十場二班1200米「夢想成金」，近三仗跑一班及級際賽只獲一殿，棄爭主席短途獎捨難取易，揀跑兩戰贏晒之二班賽，勝算大增。

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