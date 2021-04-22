角逐主席短途獎的唯一日本參戰馬「野田重擊」，被視為客隊周日（25日）最有機會揚威的其中一匹。

馬會今日（22日）於排位抽籤後，特地安排zoom視像會議，訪問練馬師安田隆行及騎師莫雷拉。

安田隆行說：「『野田重擊』來到香港後，近課是由莫雷拉負責操練，得到的回應是狀態非常好。」

「今次已是此駒第三度來港，第一次成績欠佳，不過再接再厲，在去年12月即以出色表現勝出香港短途錦標，該役之後我已決定安排「野田重擊」重來角逐主席短途獎。」

「畢竟馬兒已屆六歲，正值大熟大勇之境，相信可以以最佳狀態迎戰。」

「而我亦相信，此駒的實力可以媲美『龍王』。」

安田隆行表示，跑完今仗後，「野田重擊」將會小休，然後出戰九月的日本短途馬錦標，再決定會否於12月重臨，爭取蟬聯香港短途錦標。

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