香港泥地賽事多數有利前置馬發揮，在短途賽事更加難以追趕，能夠從包尾位置後上取勝絕對是鳳毛麟角。

不過，呂健威馬房「悅跑得」卻能夠做到，這匹五歲澳洲自購馬在3月31日泥地夜馬角逐三班泥地1200米，在巴度胯下展現凌厲後勁，最終從包尾位置追上，與「好玩福星」並列冠軍。

三班泥地1200米在上周末（17日）沙田日馬有賽程，然而呂健威馬房在無馬上陣的情況下，仍沒有替「悅跑得」報名，而改跑周日（25日）舉行的三班草地1200米。

「悅跑得」今季首戰角逐三班草地1200米，最終僅以半馬位不敵已突破100分的「夢想成金」跑獲亞軍，證明場地性能一樣冇問題。

今次最強對手當屬蔡廐三戰全勝的「勝得威風」，不過這匹三歲明星馬須負133頂磅，「悅跑得」續由贏馬拍檔巴度主轡，有權擊退強敵。

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