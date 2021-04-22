成才今季三度報捷，成為希斯旗下招牌馬。
剛周三（21日）跑罷谷草夜馬，馬會評磅員在今天（22日）公佈相關賽駒的評分調整。
全晚加分最多是文家良旗下兩勝馬「種福者」及徐雨石馬房「電訊火箭」，兩駒各加7分，雙雙可以留在原班作賽。
至於希斯馬房今季招牌馬「成才」，昨晚完成季內第三捷後被加六分，現評64分，下仗需要返回第三班作賽。
而季中轉投蘇偉賢馬房之「銀亮之星」，同晚終於打開轉倉後勝門，賽後被加五分，最新評44分，將會回師第四班。
4.21谷草夜賽9匹頭馬加分情況
馬匹 最新評分（增幅）
全才 79（＋5）
銀亮之星 44（＋5）
種福者 39（＋7）
特醒 65（＋5）
成才 64（＋6）
電訊火箭 56（＋7）
無限商機 64（＋6）
維港奔流 69（＋6）
高明駿將 74（＋6）
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