姚本輝經過早輪攻勢後，近仗又回歸平淡。

不過周日（25日）舉行大賽日，練者督操亦加多幾錢肉緊，盡力爭取好成績。

今晨（22日）姚本輝最重視的，肯定是今季已兩捷的「金莊令」。

此駒被安排由蔡明紹策騎出試1800米草地，試前姚本輝已捉住騎者傾一輪，交帶操練指示。

睇完蔡明紹上馬之後，他便走去烽火台頂樓，居高臨下觀看操練過程，相當着緊。

操練完畢，姚本輝再返回機坪，人馬回來立即打量馬身一輪，再聽取騎者匯報，動態一氣呵成，力爭季內第三W。

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