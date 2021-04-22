英國嶺飛馬場昨晚（21日）在全天候跑道舉行八場賽事，雖然整體水準不高，不過賽後卻有騎師被研訊。

主角為英國資深騎師郗福年（Robert Havlin），此子在當日策騎Stowell（高仕登馬房）出戰第二場五班2400米。

末段郗福年催策力度軟弱，加上沒有打鞭的情況下，Stowell仍然越追越近，最終僅以頭位不敵被捧成1.25倍大熱門、由戴圖理策騎的廐侶Polling Day屈居亞軍。

賽後嶺飛馬場董事立即進行研訊，郗福年表示Stowell膝蓋有舊患，高仕登的策騎指示是讓他只用手足催策，不能用鞭。

高仕登馬房代表亦表示滿意郗福年的發揮，然而董事認為郗福年沒有採取一切合理及容許的措施，讓座騎取得最佳名次。

最終郗福年被罰停賽21日，由5月5日起開始執行。

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