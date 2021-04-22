潘頓剛周三（21日）憑「種福者」及「特醒」起孖，季內勝出98W，暫時落後榜首莫雷拉14場頭馬。

周日（25日）冠軍賽馬日，潘頓獲得九匹座騎，排檔方面大致理想。

潘頓在三場重點賽事均有座騎，第五場主席短途獎之「美麗掌聲」及第八場女皇盃之「時時精綵」均排2檔起步，至於第七場冠軍一哩賽之「嘉應之星」則排6檔。

其中告東尼馬房鎮倉寶「時時精綵」，在港十一場頭馬均由潘頓包辦，人馬最合拍，且看今次能否為港爭光。

至於東廐另一匹良駒「嘉應之星」，剛戰由潘頓取勝，今次原裝配搭上陣，值得留意。

而潘頓這天最後兩匹座騎第九場「飛輪閃耀」及第十場「錶之未來」，分別排10及12檔，屆時要考考潘頓取位工夫。

潘頓周日座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 悅豐泰 2

二 包裝大獎 5

三 終身美麗 5

四 馬爾代夫 3

五 美麗掌聲 2

七 嘉應之星 6

八 時時精綵 2

九 飛輪閃耀 10

十 錶之未來 12

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