羅富全上季憑「紅衣醒神」（已退役）首勝主席短途獎，他於周日（25日）第五場以「載譽歸來」和「日日精彩」打衛冕戰，儘管成功機會不大，惟他仍讓後駒以最佳準備參戰。

這位本地練馬師當天出馬眾多，其中不乏實力分子，他在大賽日贏馬的機會絕對不小。

以馬匹的話題性而言，第四場「保羅承傳」、第七場「健康愉快」及第十場「夢想成金」都是羅廐今期焦點，須知牠們季內分別已四捷或三捷，表現標青。

「保羅承傳」在評分上不斷自己，上賽首戰第三班即勝，季內累積九戰四冠三亞，盡顯大熟及忠心準繩本色。

此駒五戰1600米兩冠兩亞，性能突出，本身近兩仗皆配潘明輝獲勝，今次負磅仍不吃虧，隨時再度突破自己。

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