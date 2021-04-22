方嘉柏自從勝出打吡大賽後，運氣大幅下滑，連日搏殺熱門馬都只能以位置交代，爭標形勢絕不樂觀。

這位前冠軍練者自知不妙，連朝都收起平日風趣幽默，認真督操。

今晨（22日）方嘉柏對兩匹戰馬最為緊張，就是「川河尊駒」及「精彩非凡」。

兩駒在六時左右出試，操前已見方嘉柏親自於機坪打點，逐一向鞍上人交帶指示後，自己便急步走去烽火台，行上二樓準備觀操。

「川河尊駒」及「精彩非凡」今課操練順利，方嘉柏睇完，又匆匆行去機坪，少有地陪伴兩駒返倉，相信定必再仔細仄視，且看這兩駒能否助練者破悶局矣。

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