蘇保羅馬房季初表現平平，一度處於練馬師榜排名下游。

然而踏入今年後，蘇廐馬演出大有改善。

自1月至今蘇保羅已獲取十多場頭馬，在練馬師榜排名徐徐上升。

周日（25日）跑大賽日，蘇廐招牌馬之一「韋小寶」季內連番出擊屈居亞軍，上仗夥拍周俊樂減七磅改為放頭跑，結果一放絕塵敲響季內勝鼓。

蘇保羅賽後表示「韋小寶」一向有慢閘的毛病，曾花了不少時間去教牠，想不到上仗擺在前走，可以放得如此輕鬆，表現令他感到驚喜。

「韋小寶」上仗勝出後，目標將是5月23日1200米三級賽沙田銀瓶，周日角逐第十場同程二班賽，正好作為試金石。

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