在疫情影響下，本地騎師反於今年冠軍賽馬日三大戲肉，有更大參與。

以蔡明紹為例，他在師傅告東尼支持下，周日（25日）策騎「錶之智能」角逐主席短途獎，成為有機會替主隊爭光的成員。

「錶之智能」上季仍在摩廐時，曾於蔡明紹胯下接連勝出及入Q，人馬合拍，本身且是去年同日頭馬之一。

今季進步甚大，曾勝國慶盃三級賽及於馬會短途錦標二級賽入Q，周日跑G1主席短途奬有一定威脅力。

蔡明紹同日在非大賽場次，亦有實力馬跑，包括三班1600米「博愛友威」和三班1400米「金莊令」。

此兩駒分屬沈廐和姚廐王牌馬，戰意各有保證。

其中，「金莊令」上次復配蔡明紹初爭三班賽即爆冷贏同程，姿態出色，今趟只多負當時四磅，力足再下一城。

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