周日（25日）田草十場賽事用全闊A跑道作賽，天文台預測或有一兩陣驟雨，估計場地掛牌為好地。

睇番最近3月21日同一移欄賽事，早段大利走外叠馬匹，頭六場賽事，五場由外叠後追馬贏。

不過尾四場卻分別見到「速遞奇兵」、「勝得威風」及「精神威」一放到底，提防壓地後形勢會逆轉。

今戰列陣馬中，第二場「寶貝兒」兩次跑田草A欄1200米獲一勝一位，贏完等番同一移欄再跑，後上馬有力在強項添食。

另外，第四場「博愛友威」是全場唯一贏過A欄1600米之參戰馬，憑出色場地性能可突擊。

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