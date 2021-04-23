榜首騎師莫雷拉近期手風欠佳，最近兩期賽事皆交白卷之餘，本身近十匹大熱門皆全數落敗而回，表現令人感到失望。

星期日（25日）冠軍賽馬日，雷神在三項一級賽分別策騎「野田重擊」（第五場主席短途獎）、「幸福笑容」（第七場冠軍一哩賽）及「馬克羅斯」（第八場女皇盃）。

然而，上述三駒皆非莫雷拉的原定座騎，皆因其今季大賽棋子「旺蝦王」、「夏威夷」、「達心星」及「添滿意」賽前均退出競賽，他因此另覓賽駒出戰這三項一級賽。

所謂「塞翁失馬，焉知非福」，雷神接手其他賽駒出戰大賽，屆時或有驚喜演出。

「野田重擊」貴為全場唯一的一級賽冠軍，上仗亦以亮麗走勢摘下高松宮紀念賽，本身正處大熟大勇之境，有力再贏G1。

另外，「幸福笑容」上仗造全場最快末段時間跑獲季軍，本身狀態漸入佳境，今戰可作突擊。

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