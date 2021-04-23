星期日（25日）冠軍賽馬日田草賽事，蔡約翰馬房屯重兵上陣。

當中，第二場「美麗歡呼」、第三場「勝得威風」、第六場「勇闖」、第九場「喜駿駒」及尾場「速遞奇兵」俱配莫雷拉，馬房擺明大舉出擊。

「勝得威風」、「勇闖」、及「速遞奇兵」質新當打兼實力十足，如無意外可為蔡廐一次過增添三場頭馬，妣進一步帶離排第二的方嘉柏。

「喜駿駒」上仗在巴度胯下跑二班谷草1800米得亞軍，他今場夥拍主轡「快益善」，前駒復由雷神執韁，勝出機會必然更大。

季內莫雷拉策騎蔡廐新入位馬暫九次，獲三冠一亞一季，勝出率與上名率分別超過33%及55%，如此數據亦值得參考。

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