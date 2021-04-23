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方廐落後不過三Win 歸化兵「勝賢」降班換人作戰 幫到方嘉柏收窄差距

2小時前

方嘉柏決心在冠軍練馬師之戰，與蔡約翰對決到底。

蔡約翰暫時以57Win，領先方嘉柏三場頭馬，後者周日（25日）派出多匹惡馬上陣，有權重響勝鼓追落後。

方嘉柏除了原有兵力外，季內有多駒來投補充實力。

其中，最成功者首推在大摩散倉後加盟的「精靈勇士」，牠在谷草短途已取三捷

至於從賀賢馬房轉投的「心中有馬」，轉倉後首戰即勝，招牌省到立立靚

「勝賢」同樣由賀賢轉投方廐，此駒加盟後兩戰三班賽，分別配何澤堯及楊明綸落敗。

今次是「勝賢」轉倉後首次回降四班作賽，以往此駒在四班田草1400米由周俊樂贏馬。

「勝賢」在周日（25日）第一場出戰同班同程，定是目標所在。

方嘉柏亦不敢托大，找來手風順的薛恩為此駒壓陣，兩人季內合作已贏過兩場頭馬，值得信賴。

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