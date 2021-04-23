田泰安今季暫時勝出54W，排騎師榜第三位。

周日（25日）田泰安出足十場，其中一匹實力馬是第二場四班1200米之「叻叻精彩」。

「叻叻精彩」上場在田泰安胯下敗於頭馬「齊心同行」得亞軍，今場強敵已去，有力補中。

田泰安受訪時說：「『叻叻精彩』上場雖然落敗，但我認為牠跑了出色的一仗。」

「『叻叻精彩』上場慢閘，我唯有留在較後位置，然而牠末段後追多個馬位，竄勁令我吃了一驚。」

「今場排10檔不算理想，我仍未與韋達商討今場戰略，不過上場已證明馬兒除了擺前走外，留後衝亦可以，跑法具彈性。」

「我希望馬兒早段在外檔，不要耗力太多，能夠留力在末段展開凌厲衝刺，爭取最佳名次。」

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